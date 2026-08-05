×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aydın'da kamyonet devrildi, 3 kişi öldü

Güncelleme Tarihi:

#Aydın Trafik Kazası#Karacasu Kazası#Kamyonet Kazası
Aydında kamyonet devrildi, 3 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 01:50

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Karacasu-Geyre kara yolunda ilerleyen İlker Bozdereli (28) idaresindeki 09 AJP 529 plakalı kamyonet karşı şeride geçip devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Bozdereli'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan aynı araçtaki Ali Oyuklu (39) ve kardeşi Mehmet Oyuklu (37), ambulanslarla Karacasu ve Nazilli'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ali Oyuklu kaldırıldığı Karacasu Devlet Hastanesi'nde, Mehmet Oyuklu da Nazilli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın Trafik Kazası#Karacasu Kazası#Kamyonet Kazası

BAKMADAN GEÇME!