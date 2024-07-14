Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın 3'üncü gününde

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Yangında, Aydın Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Taner Gülhan ile 2 itfaiye eri olmak üzere bugün toplam 17 kişi dumandan etkilendi.

Yangının başladığı cuma gününden beri, dumandan etkilenenlerin sayısının 31 kişi olduğu açıklandı.

'MSB, SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA 2 HELİKOPTERLE DESTEK SAĞLADI'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürme çalışmalarına, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 adet AS-532 Cougar helikopter ile havadan destek sağladığını duyurdu.