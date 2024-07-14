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Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın 3'üncü gününde

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Söke#Kağıt Fabrikası
Aydında kağıt fabrikasındaki yangın 3üncü gününde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 20:48

Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasının açık alanındaki kağıt toplama bölümünde çıkan yangına müdahale devam ederken, rüzgarın da etkisiyle alevler, fabrikanın kağıt ve kömür deposuna sıçradı. Ekipler, 3 gündür yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Yangında, Aydın Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Taner Gülhan ile 2 itfaiye eri olmak üzere bugün toplam 17 kişi dumandan etkilendi.

Yangının başladığı cuma gününden beri, dumandan etkilenenlerin sayısının 31 kişi olduğu açıklandı. 

'MSB, SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA 2 HELİKOPTERLE DESTEK SAĞLADI'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürme çalışmalarına, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 adet AS-532 Cougar helikopter ile havadan destek sağladığını duyurdu.

Aydında kağıt fabrikasındaki yangın 3üncü gününde

 
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#Aydın#Söke#Kağıt Fabrikası

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