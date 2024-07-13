×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aydın'da kağıt fabrikasında yangın

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Söke#Kağıt
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 11:08

Aydın'ın Söke ilçesindeki bir kağıt fabrikasının açık alanındaki kağıt toplama bölümünde dün çıkan yangında, alevlere 14,5 saattir müdahale sürüyor. Gece boyu devam eden yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan da müdahaleye başlandı.

Haberin Devamı

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kağıt fabrikasında, saat 18.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, orman, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter ve uçaklar ile havadan, arazöz, itfaiye araçları ile karadan müdahale etti. Rüzgardan dolayı geniş alana yayılan yangına ekipler müdahale etmekte güçlük yaşadı.

Çevre il ve ilçelerden bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. TOMA'lar da söndürme çalışmalarına destek verdi. AFAD ve UMKE ekipleri de bölgede hazır bulundu.

Aydında kağıt fabrikasında yangın

Haberin Devamı

Tutuşma tehlikesi altında olan sıkıştırılmış kağıtların bir kısmı iş makineleriyle alandan çıkartıldı. Söndürme esnasında dumandan etkilenen bazı itfaiyeciler ve işçilere olay yerinde bekleyen ambulanslarda müdahale edildi.

Aydında kağıt fabrikasında yangın

Dün akşam havanın kararmasının ardından ara verilen havadan müdahaleye de günün ağarmasıyla yeniden başladı.

Aydında kağıt fabrikasında yangın

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Söke#Kağıt

BAKMADAN GEÇME!