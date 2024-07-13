Aydın'da kağıt fabrikasında yangın

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Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kağıt fabrikasında, saat 18.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, orman, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter ve uçaklar ile havadan, arazöz, itfaiye araçları ile karadan müdahale etti. Rüzgardan dolayı geniş alana yayılan yangına ekipler müdahale etmekte güçlük yaşadı.

Çevre il ve ilçelerden bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. TOMA'lar da söndürme çalışmalarına destek verdi. AFAD ve UMKE ekipleri de bölgede hazır bulundu.

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Tutuşma tehlikesi altında olan sıkıştırılmış kağıtların bir kısmı iş makineleriyle alandan çıkartıldı. Söndürme esnasında dumandan etkilenen bazı itfaiyeciler ve işçilere olay yerinde bekleyen ambulanslarda müdahale edildi.



Dün akşam havanın kararmasının ardından ara verilen havadan müdahaleye de günün ağarmasıyla yeniden başladı.