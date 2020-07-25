MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAydın'da kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda tarihi eser ve sikke ele geçirildi
GeriGündem Aydın'da kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda tarihi eser ve sikke ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 25.07.2020 - 01:28,Son Güncelleme:

Aydın'da kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda tarihi eser ve sikke ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aydın'da kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda tarihi eser ve sikke ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 155 tarihi eser ile 2 bin 300 sikke ele geçirildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen N.A'nın adresine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan N.A'nın evinde yapılan aramada, Selçuklu, Roma ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel, kandil ve yüzük gibi eşyaların bulunduğu 155 tarihi eser ile 2 bin 300 sikke ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle