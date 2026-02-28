×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aydın'da kaçak göçmenleri 'dağın arkası İstanbul, yürüyün' diyerek, araziye bırakmışlar

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Germencik#Kaçak Göçmen
Aydında kaçak göçmenleri dağın arkası İstanbul, yürüyün diyerek, araziye bırakmışlar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2026 16:29

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı kırsal Mursallı Mahallesi’nde 30 kaçak göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenleri getiren organizatörlerin, "Bu dağın arkası İstanbul, yürüyün" diyerek bölgeye bırakıldıkları belirlendi.

Haberin Devamı

Aydın'ın Germencik ilçesinin kırsal Mursallı Mahallesi'nde, sarmaşık toplamak için bahçelerine gidenler, arazide yerde yatan yabancı uyruklu kişilerle karşılaşıp, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, arazide yatan 30 kişinin Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen göçmenler olduğu tespit etti.

Organizatörlerin, söz konusu kaçak göçmenleri Germencik otoyolu yakınlarına kadar getirip, "Bu dağın arkası İstanbul, yürüyün" diyerek bölgede bıraktıkları belirlendi. Kaçak göçmenler, işlemleri için jandarma karakoluna götürülürken, organizatör şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Germencik#Kaçak Göçmen

BAKMADAN GEÇME!