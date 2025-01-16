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Aydın’da jandarma astsubay evinde ölü bulundu

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#Aydın#Çavuş Tolga Gökalp#Jandarma
Aydın’da jandarma astsubay evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 08:01

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Otoyol Trafik Jandarması olarak görev yapan Astsubay Çavuş Tolga Gökalp, evinde ölü bulundu.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Nazilli’nin kırsal İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nda Otoyol Trafik Jandarması olarak görev yaptığı öğrenilen Astsubay Çavuş Tolga Gökalp’in (26) evinden silah sesi geldi. Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gökalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gökalp'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Nazili Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Astsubay Tolga Gökalp'in, üç ay önce Mersin'den Aydın'ın Nazilli ilçesine tayin olduğu ve Aydın-Denizli Otoyolu'nda Otoyol Trafik Jandarması olarak görev yaptığı öğrenildi. İntihar şüphesi üzerinde de durulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Aydın#Çavuş Tolga Gökalp#Jandarma

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