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Aydın'da İYİ Parti'yi sarsan iddia: Ahmet Alak istifa etti

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#Ahmet Alak#İYİ Parti#Pınar Alak
Aydında İYİ Partiyi sarsan iddia: Ahmet Alak istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 12:26

Aydın'da, İYİ Parti İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak'ın eşi Pınar Alak, sosyal medya hesabından aldatıldığını açıkladı. Sosyal medya paylaşımlarının ardından Başkan Alak İYİ Parti İncirliova İlçe Başkanlığı'ndan, aldatıldığını ileri süren eşi Pınar Alak ise parti üyeliğinden istifa etti.

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İYİ Parti İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak'ın eşi Pınar Alak, eşini kendi evlerinde başka bir kadınla yakaladığını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında, "Eşim olacak şahıs partiden biriyle beni aldattı. Bugün evimde yakaladım ikisini. Uzaklaştırma alıp, gerekli kamera görüntüleri kriminal inceleme adli kurumlar tarafından yapıldıktan sonra paylaşacağım. Benim Ahmet Alak ile hiçbir bağlantım kalmamıştır" ifadelerini kullanan Alak, İYİ Parti üyeliğinden de istifa ettiğini belirtti. Ayrıca Alak, eşi için de 30 günlük uzaklaştırma kararı verildiğini duyurdu.

AHMET ALAK İSTİFA ETTİ

İYİ Parti İlçe Başkanı Alak da ilçe başkanlığından istifa ettiğini duyurdu. Başkan Ahmet Alak konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Eşim Pınar Alak’ın 15.03.2023 tarihinde kendisine ait Facebook hesabından şahsımı karalayıcı açıklamaları bazı yerel haber sitelerinde haber olmak suretiyle kamuoyuna mal olmuştur. Eşimin tarafıma isnat ettiği suçlamalar gerçek olmayıp bu durumun tarafımca kabul edilmesi mümkün değildir. Bu hususta ki haklılığımı da Bağımsız Türk Yargısı huzurunda ispatlayacağımdan kimsenin zerre kadar şüphe duymasına gerek bulunmamaktadır. Eşim tarafından tarafıma isnat edilen hususlar her ne kadar yukarıda da belirttiğim üzere gerçek olmasa da sürecin partime ve partime gönül veren ilçemizde ki binlerce yol arkadaşıma zarar vermemesi adına İyi Parti İncirliova İlçe Başkanlığı ve ilçe yönetim kurulu üyeliği görevlerimden istifa ettiğimi kamuoyuna bildiririm" açıklamasında bulundu.

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#Ahmet Alak#İYİ Parti#Pınar Alak

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