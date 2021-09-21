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Aydın'da ilginç anlar! Soluğu hastanede aldı

#Aydın#Koşu#Adnan Menderes'i Anma Koşusu

Aydın'da düzenlenen Adnan Menderes'i Anma Koşusu'na, sporculardan emekli polis memuru Nevzat Kaya (63), bitişe 3 metre kala gücü tükenince yere düştü. Ayağa kalkamayan Kaya, emekleyerek yarışı bitirdi. Bitiş çizgisini geçtikten sonra fenalaşan Kaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Aydında koşuda ilginç anlarAydında koşuda ilginç anlar
Aydında koşuda ilginç anlar

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Cemal YILDIRIM / AYDIN, (DHA)-  Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, merhum başbakanlardan Adnan Menderes anısına bugün koşu düzenlendi. Adnan Menderes Bulvarı'nda kurulan parkurda düzenlenen, 6 kilometrelik 'Adnan Menderes'i Anma Koşusu'na, 15-70 yaş arası toplam 120 sporcu katıldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in tabancayla havaya ateş ederek startını verdiği koşuda, kıyasıya mücadele yaşandı.

Aydında ilginç anlar Soluğu hastanede aldı


DİZLERİNİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Koşunun bitimine 3 metre kala gücü tükenen sporculardan emekli polis memuru Nevzat Kaya, durup, bir süre hareketsiz bekleyip, yere düştü. Kaya ardından dizlerinin üzerine çöktü, tekrar ayağa kalkmayı denedi ancak başaramadı. Nefes almakta zorlanan Kaya, son 3 metreyi emekleyerek ve sürünerek bitirdi. Bitiş çizgisini geçen Kaya, bir anda fenalaştı. Kaya'ya ilk müdahaleyi çevredeki görevliler yaptı.

Aydında ilginç anlar Soluğu hastanede aldı


Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de ambulans çağrılması için talimat verdi. Bu sırada diğer koşuların peşinde olduğu öğrenilen motorize sağlık ekibine de bilgi verildi. Motorize ekip, olay yerine gelip Kaya'ya ilk müdahaleyi yaptı. Kaya, gelen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Öte yandan çekişmeli geçen Adnan Menderes'i Anma Koşusu'nda erkeklerde birinciliği Abdurrahman Gediklioğlu, ikinciliği Ramazan Özdemir, üçüncülüğü Ufuk Arda; kadınlarda ise birinciliği Sümeyye Erol, ikinciliği Elif Dağdelen, üçüncülüğü ise Sabriye Güzelyurt elde etti.

Aydında ilginç anlar Soluğu hastanede aldı


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#Aydın#Koşu#Adnan Menderes'i Anma Koşusu