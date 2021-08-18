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Gündem
Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)
Haber Giriş: 18.08.2021 - 14:53 | Son Güncelleme:

Aydın'da iğrenç olay! 'Baba' tutuklandı

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Aydın'da iğrenç olay! 'Baba' tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde 16 yaşındaki E.A.S., babası Osman S.'nin (41) 7 yıldır istismarına maruz kaldığını ileri sürüp, polise şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Osman S. tutuklandı. E.A.S. ise, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nca korumaya alındı.

Akbük Mahallesi'nde yaşayan Osman S., Ceylan S. ile 15 Ekim 2004'te kaçarak evlendi. Bu evlilikten E.A.S. ve D.S. (14) isimli 2 çocukları dünyaya geldi. Evliliklerinin 4'üncü yılında Ceylan S., eşinin sürekli içki içip, kendisine kötü davrandığını ve darp ettiğini öne sürerek 2008 yılında Didim Asliye Hukuk Mahkemesi'ne boşanma davası açtı. Mahkeme, çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmalarına karar verip, çocukların velayetini ise babalarına verdi. Çocuklardan E.A.S., geçen 23 Temmuz'da Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Pedagog eşliğinde ifade veren E.A.S., babasının 9 yaşından beri kendisini istismar ve darp ettiğini öne sürüp şikayetçi oldu.

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Gözaltına alınan Osman S., polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman S., tutuklandı. E.A.S., Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nca korumaya alındı.Aydında iğrenç olay Baba tutuklandı

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