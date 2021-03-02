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Gündem
Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 02.03.2021 - 12:42 | Son Güncelleme:

Aydın'da iğrenç olay! 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı iddiası...

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Aydın'da iğrenç olay! 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı iddiası...

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki akrabalarının yanına annesiyle tatile gelen Kırgızistan uyruklu 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen H.A.A. (27) tutuklandı.

İddiaya göre Rusya'da yaşayan Kırgızistan uyruklu M.U (42), 4 yaşındaki kızı E.G.'yi de alıp,  tatil için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apart dairede erkek arkadaşı H.A.A. ile yaşayan akrabası A.D.’nin yanına geldi.  M.U., kızıyla birlikte aynı apartta bir başka daire kiraladı. Yine iddiaya göre, geçen pazar gecesi, Kırgız kadınlar A.D. ve M.U. ile H.A.A. birlikte vakit geçirdi. Sabah saatlerinde ise, anne M.U., küçük kızının H.A.A.’nın cinsel saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Gözaltına alınan H.A.A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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