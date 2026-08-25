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Aydın'da görülmemiş düğün: Nikaha bir gün kala ayrıldı, salon yanmasın diye 'gelinsiz' düğün yaptı

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#Ali Akın#Düğün#Damat
Aydında görülmemiş düğün: Nikaha bir gün kala ayrıldı, salon yanmasın diye gelinsiz düğün yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 12:36

Aydın'ın Nazilli ilçesinde nikahına bir gün kala evlenmekten vazgeçen gurbetçi Ali Akın (37), kiraladığı salonun sözleşmesini iptal edemeyince akraba ve arkadaşlarıyla 'gelinsiz' düğün düzenledi. Davetlileri kapıda tek başına karşılayan damat, gece boyunca yakınlarıyla pistte doyasıya eğlendi. 

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Edinilen bilgiye göre, Almanya'da yaşayan Ali Akın bir süre önce tanıştığı kız arkadaşıyla hayatını birleştirme kararı aldı. Yaklaşık bir yıl önce düğün için salon kiralayan çift, yaşanan anlaşmazlıkların ardından organizasyonu iptal etti.

Aydında görülmemiş düğün: Nikaha bir gün kala ayrıldı, salon yanmasın diye gelinsiz düğün yaptı

Bir süre sonra yeniden evlenme kararı alan çift, bu kez de nikah tarihine bir gün kala ayrıldı. Düğün tarihinin çok yakın olması nedeniyle salon rezervasyonunu iptal edemeyen Akın, yaşanan ayrılığa rağmen organizasyonu tamamen iptal etmek yerine farklı bir karara imza attı. Akın, akrabaları ve yakın arkadaşlarını düğün salonuna davet ederek gelinsiz bir düğün düzenledi.

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Aydında görülmemiş düğün: Nikaha bir gün kala ayrıldı, salon yanmasın diye gelinsiz düğün yaptı


Davetlileri salonun girişinde karşılayan Akın, gece boyunca yakınlarıyla birlikte müzik eşliğinde eğlendi. Ortaya ise gelinin olmadığı, damadın ve davetlilerin doyasıya eğlendiği ilginç görüntüler çıktı.

Aydında görülmemiş düğün: Nikaha bir gün kala ayrıldı, salon yanmasın diye gelinsiz düğün yaptı

Yurt dışında yaşadığı için aile fertlerinin bir araya gelmesinin her zaman kolay olmadığını belirten Akın, yaşanan ayrılığın bir bakıma ailesi ve yakınlarıyla bir araya gelmesine vesile olduğunu ifade etti.

Aydında görülmemiş düğün: Nikaha bir gün kala ayrıldı, salon yanmasın diye gelinsiz düğün yaptı

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#Ali Akın#Düğün#Damat

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