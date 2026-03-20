Aydın'da fırında dehşet! Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi silahla vurularak öldürüldü

Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2026 18:04

Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer, yeni alıp işletmeye başlattıkları fırında uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıda 2 kişi de yaralandı.

Olay saat 16:45 sıralarında Aydın'da Girne Mahallesi'ndeki bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özlüer kardeşler yeni alıp işletmeye başlattıkları öğrenilen fırında silahlı saldırıya uğradı. Olayda Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda fırında bulunan 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve isminin U.K. olduğu öğrenilen şüphelinin kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi.

Güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

