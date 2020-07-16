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DHA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 01:24,Son Güncelleme:

Aydın'da feci taksi kazası! 1 kişi yaşamını yitirdi

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Aydın'da feci taksi kazası! 1 kişi yaşamını yitirdi
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde şarampole devrilen ticari taksinin sürücüsü öldü.

Alınan bilgiye göre, Nazilli-Denizli kara yolunun İsabeyli Mahallesi mevkisinde Çağlar Yazgan (25) idaresindeki 09 T 2048 plakalı taksi şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Yazgan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydında feci taksi kazası 1 kişi yaşamını yitirdi

Yazgan'ın Nazilli Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü personeli olduğu ve geceleri ek iş olarak kuzeni Mustafa Yazgan'a ait takside çalıştığı öğrenildi.

Personelinin ölüm haberini alan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, olay yerine giderek Yazgan'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yazgan'ın cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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