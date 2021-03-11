MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAydın'da feci olay! 3 gün önce nişanlısından ayrıldığı ortaya çıktı
GeriGündem Aydın'da feci olay! 3 gün önce nişanlısından ayrıldığı ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)
Haber Giriş: 11.03.2021 - 17:59 | Son Güncelleme:

Aydın'da feci olay! 3 gün önce nişanlısından ayrıldığı ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aydın'da feci olay! 3 gün önce nişanlısından ayrıldığı ortaya çıktı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde 3 gün önce nişanlısından ayrılan genç kız, babasının görevli olduğu mezarlıkta, av tüfeğini karnına ateşleyerek intihar etti.

İncirliova Asri Mezarlığı'nda yaşanan intihar edinilen bilgiye göre şöyle meydana geldi;

A.C. (17), saat 14.00 sıralarında babası A.C.'nin görev yaptığı mezarlığa geldi. Ardından da babasına ait av tüfeğini alıp, tuvalete gitti. Tüfeği karnına ateşleyen genç kız, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.C. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aydında feci olay 3 gün önce nişanlısından ayrıldığı ortaya çıktı
Genç kızın 3 ay önce nişanlandığı, 3 ay önce de nişanlısından ayrıldığı öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi