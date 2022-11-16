Aydın'da feci kaza! Trenle çarpıştı, metrelerce sürüklendi

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Kaza, saat 19.00 sıralarında Yeşilmahalle ile Denizli karayolunu birbirine bağlayan hemzemin geçitte meydana geldi. Söke- Denizli seferini yapan yolcu treni, iddiaya göre o esnada kapalı olan bariyerlerin yanından geçmek isteyen Mikail Börekçi yönetimindeki 09 NS 889 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil metrelerce sürüklendi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza bölgesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde, Börekçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcısının incelemelerinin ardından Börekçi'nin cansız bedeni Nazilli Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.