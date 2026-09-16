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Aydın’da feci kaza! Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

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#Aydın#Trafik Kazası#Otoyol Kazası
Aydın’da feci kaza Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 08:51

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, yol çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı otoyolda TIR ile çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 01.00 sıralarında Denizli-Aydın otoyolu Kuyucak ilçesi Yamalak mevkiinde meydana geldi. Yol çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı güzergahta, Denizli yönüne giden Hurşit Korkmaz yönetimindeki 20 UF 202 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen S.Y. yönetimindeki 32 GB 158 plakalı TIR ile çarpıştı. TIR ile bariyer arasına sıkışan hafif ticari araç, yaklaşık 150 metre sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari aracın sürücüsü Hurşit Korkmaz ile yanındaki Hüsnü Korkmaz ve Kemal Toprak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Aydın’da feci kaza Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti
Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından 3 kişinin cenazesi, Kuyucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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TIR şoförü S.Y. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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#Aydın#Trafik Kazası#Otoyol Kazası

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