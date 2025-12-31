×
Aydın'da feci kaza! Kontrolden çıkan TIR tren yoluna giri: 1 ölü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 02:24

Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkıp tren yoluna giren tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Yunus Uğurlu'nun (28) kullandığı 35 BHM 182 plakalı tır, Aydın-Denizli kara yolu Pınardere Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri kırıp tren yoluna girdi.

Haber verilmesiyle olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağanak dolayısıyla ekiplerin güçlükle araçtan çıkardığı sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme polisinin çalışmasının ardından sürücünün cenazesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi morguna götürüldü.

