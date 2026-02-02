Aydın’da faciadan dönüldü! Suya gömülen minibüsteki 20 yolcu kurtarıldı

Haberin Devamı

Kuşadası’nda etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, iş yerleri ve alışveriş merkezlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Saat 22.00 sıralarında ilçe merkezinde seyir halinde olan şehir içi yolcu minibüsü de Kuşadası Ticaret Odası önünde suya gömüldü. Motoru arızalanan minibüs hareket edemezken bir süre sonra yağmur suyu içeriye dolmaya başladı. Yarısından fazlası suya gömülen ve içerisinde 20 kişinin bulunduğu minibüstekiler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Minibüste mahsur kalan yolculara çevredeki vatandaşlar ile olay yeri yakınında bulunan AKUT Kuşadası ekip lideri Tağmaç Saraçoğlu yardım eli uzattı. Yolcular, bir iş yerinden getirilen şezlong ve tahta kapıların yardımıyla yol kenarındaki bariyerlere çıkarıldı.

‘ADIM ATMAK İMKANSZDI’

AKUT Kuşadası ekip lideri Tağmaç Saraçoğlu, “Minibüsün sel sularına gömüldüğü anonsunu telsizimden duydum, ancak ekip arkadaşlarım destek verdikleri noktaları bırakamayacakları için olay yerine yalnız başıma gittim. Çevre yoluna adım atmak imkânsızdı, çünkü suyun boyu ve şiddeti buna asla izin vermeyecek boyuta gelmişti. Yol kenarındaki iş yerinde bir şezlong gördüm ve ilk müdahaleyi de onunla yaptım. Yaklaşık 20 kişiyi, suyla dolan minibüs içinden, olay yerinde bulunan vatandaşların desteğiyle sağlıklı bir şekilde çıkarmayı başardık” diye konuştu.