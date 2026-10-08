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Aydın’da eski eş dehşeti: Sokak ortasında vurup intihar etti

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#Fadime Akbal Saldırı#Kamil Köse İntihar#Aydın Cinayet
Aydın’da eski eş dehşeti: Sokak ortasında vurup intihar etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 10:43

Aydın’ın Efeler ilçesinde Kamil Köse, boşandığı Fadime Akbal'ı sokakta tabancayla vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Hastaneye kaldırılan Akbal kurtarılamazken, saldırganın daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı belirlendi.

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Olay, sabah saatlerinde, Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi.

Aydın’da eski eş dehşeti: Sokak ortasında vurup intihar etti

İddiaya göre; Kamil Köse ve bir süre önce boşandığı Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi personeli Fadime Akbal arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Aydın’da eski eş dehşeti: Sokak ortasında vurup intihar etti

Tartışma, kavgaya dönüştü. Köse, üzerindeki tabancayı çıkarıp Akbal'a ateş ederek kaçtı. Akbal, yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Akbal, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adnan Menderes Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Akbal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Aydın’da eski eş dehşeti: Sokak ortasında vurup intihar etti

Polis, 09 AIL 811 plakalı otomobiliyle kaçan Kamil Köse'nin yerini tespit etti. Ekipler, Köse’nin, otomobilinde aynı silahla intihar ettiğini belirledi. Köse'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Aydın’da eski eş dehşeti: Sokak ortasında vurup intihar etti

Öte yandan, Fadime Akbal'ın daha önce Kamil Köse hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

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#Fadime Akbal Saldırı#Kamil Köse İntihar#Aydın Cinayet

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