Aydın’da dünür iki aile arasında kavga kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı

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Olay, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Işık ve Demirtaş aileleri arasında kız alıp verme meselesi ile aile içi geçimsizlik nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Umut Cabaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallenin yanı sıra hastane ve karakol çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Soruşturma sürüyor.