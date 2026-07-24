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Aydın’da dünür iki aile arasında kavga kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı

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#Aydın#Aile Kavgası#Silahlı Saldırı
Aydın’da dünür iki aile arasında kavga kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 02:58

AYDIN’ın Söke’de ilçesinde dünür iki aile arasında kız alıp verme meselesi ve aile içi geçimsizlik nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Umut Cabaş (38) hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Işık ve Demirtaş aileleri arasında kız alıp verme meselesi ile aile içi geçimsizlik nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Umut Cabaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallenin yanı sıra hastane ve karakol çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Soruşturma sürüyor.

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#Aydın#Aile Kavgası#Silahlı Saldırı

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