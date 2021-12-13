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Aydın'da deve güreşlerinde ortalık savaş alanına döndü

#Aydın#Köşk İlçesi#DEVE
Aydında deve güreşlerinde ortalık savaş alanına döndü

Aydın’ın Köşk ilçesinde gerçekleştirilen deve güreşlerinde, arenaya sığmayan develer ortalığı savaş alanına çevirdi. Develerin devirdiği demir bariyerlerin altında kalan bir kişi yaralanırken, organizasyon görevlileri ise basın mensuplarına saldırdı.

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Köşk Baklaköy Arenası’nda gerçekleştirilen deve güreşlerinde Aydın ve Muğla illeri başta olmak üzere çevre illerden yaklaşık 100 pehlivan deve katıldı. 

Baş güreşleri devam ettiği sırada Sözer ile Sarıoğlu adlı pehlivan develerin karşılaşmasında, arenaya sığmayan develer demir bariyerleri yıktı. Birer tonluk develer yıktıkları demir bariyerlerin üzerine düşerken, bu sırada bariyerlerin dibinde güreşleri izleyenlerden bir kişi yaralandı.

Aydında deve güreşlerinde ortalık savaş alanına döndü

Ortalığın savaş alanına döndüğü arenada, organizasyon görevlilerinden bazı kişiler güreşle ilgilenip görevlerini yapacağına kameralara saldırdılar. Çekim yapan gazetecilere görüntüleri silmesi ve çekim yapmaması için tehditler savuran kişileri diğer görevliler yatıştırmaya çalıştı.

Aydında deve güreşlerinde ortalık savaş alanına döndü

Güreşlerde yaralanan vatandaşlar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sabah saatlerinde başlayan güreşler akşama kadar devam etti.

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Aydında deve güreşlerinde ortalık savaş alanına döndü

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#Aydın#Köşk İlçesi#DEVE

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