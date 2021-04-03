Aydın'da deprem paniği!
Kandilli Rasathanesi resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre saat 10.39 itibariyle Aydın’ın Kuşadası Körfezi açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre saat 10.39 itibariyle Aydın’ın Kuşadası Körfezi açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 3, 2021
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/i81SleZIBm
03.04.2021, 10:39:56 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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