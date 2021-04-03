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Haber Giriş: 03.04.2021 - 10:51 | Son Güncelleme:

Aydın'da deprem paniği!

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Aydın'da deprem paniği!

Kandilli Rasathanesi resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre saat 10.39 itibariyle Aydın’ın Kuşadası Körfezi açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre saat 10.39 itibariyle Aydın’ın Kuşadası Körfezi açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.

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