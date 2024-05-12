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Aydın'da dehşet! Ölmeden önce katilini söyledi... Cani en yakını çıktı

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#Aydın#Cinayet#Polis
Aydında dehşet Ölmeden önce katilini söyledi... Cani en yakını çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 14:10

Aydın'da karnından bıçaklanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hasan Çağlayan (53), tedavisi esnasında oğlu H.Ç. tarafından bıçaklandığını söyledi.

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Olay, Nazilli ilçesi Hasköy Mahallesi yol ayrımında saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 53 yaşındaki Hasan Çağlayan, karın bölgesinden bıçaklanmış bir şekilde Nazilli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Durumun adli vaka olarak değerlendirilmesinin ardından Çağlayan, tedavi esnasında görevlilere katilinin kim olduğunu söyledi.

Oğlu H.Ç. (28) ile birlikte alkol aldıklarını ifade eden Hasan Çağlayan, o esnada oğlu H.Ç. tarafından bıçaklandığını söyledi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Hasan Çağlayan, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çağlayan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğlu H.Ç. gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Aydın#Cinayet#Polis

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