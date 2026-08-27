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Aydın'da 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alınan kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Nazilli#Cumhurbaşkanına Hakaret
Aydında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan gözaltına alınan kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 15:08

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından gözaltına alınan 26 yaşındaki A.Y, tutuklandı.

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Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri dün Altıntaş Mahallesi’nde A.Y.’yi Cumhurbaşkanına 'hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Y., sabah saatlerinde hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Nazilli Adliyesi’ne sevk edildi. A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Aydın#Nazilli#Cumhurbaşkanına Hakaret

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