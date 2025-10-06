Aydın'da çember operasyonu: Aranan 32 şahıs yakalandı!

Haberin Devamı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından, aranan şahıslara yönelik eş zamanlı olarak 86 unsur ve 264 personelin katılımıyla Çember operasyonu gerçekleştirildi.

HAPİS CEZASI ALANLAR VAR!

İki gün boyunca yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 32 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6’sı 0-2 yıla kadar hapis cezası , 1’i ise 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olduğu tespit edildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI!

Ayrıca yakalanan şahısların 3’ünün ‘Borcunu Ödeme Şartını İhlal’ suçundan, 1’inin ‘Yaralama’ suçundan, 1’inin ‘Dolandırıcılık’ suçundan, 2’sinin diğer suçlardan ve 12’sinin ifadeye yönelik arandığı tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.