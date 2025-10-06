×
Gündem Haberleri

Aydın'da çember operasyonu: Aranan 32 şahıs yakalandı!

Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2025 15:39

Aydın’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen Çember operasyonunda aralarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan 32 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslarla ilgili adli işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından, aranan şahıslara yönelik eş zamanlı olarak 86 unsur ve 264 personelin katılımıyla Çember operasyonu gerçekleştirildi.

HAPİS CEZASI ALANLAR VAR!

İki gün boyunca yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 32 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6’sı 0-2 yıla kadar hapis cezası , 1’i ise 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olduğu tespit edildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI!

Ayrıca yakalanan şahısların 3’ünün ‘Borcunu Ödeme Şartını İhlal’ suçundan, 1’inin ‘Yaralama’ suçundan, 1’inin ‘Dolandırıcılık’ suçundan, 2’sinin diğer suçlardan ve 12’sinin ifadeye yönelik arandığı tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

