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Halil İbrahim KARABIYIK/KUŞADASI (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 07.08.2020 - 00:38,Son Güncelleme:

Aydın'da botları batan göçmenler kurtarıldı 

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Aydın'da botları batan göçmenler kurtarıldı 
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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, botları batan 2 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı mevkisindeki kayalık bölgede 2 göçmen olduğu bilgisini edindi. Bölgeye hareket eden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen ve lastik botları batan 2 göçmeni kurtardı.

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