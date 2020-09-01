MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAydın'da beton mikseriyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
GeriGündem Aydın'da beton mikseriyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 01.09.2020 - 22:22 | Son Güncelleme:

Aydın'da beton mikseriyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aydın'da beton mikseriyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Abone Olgoogle-news

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü Muzaffer Güzel ağır yaralandı. Tedaviye alınan Güzel'in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Kanal Yolu ile 1866 Sokak kesişiminde meydana geldi. Kırsal Bozyurt Mahallesi yönüne giden Muzaffer Güzel'in kullandığı 09 RL 935 plakalı motosiklet, ana yola çıkan Kemalletin Türel yönetimindeki 09 NY 604 plakalı beton mikseriyle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Muzaffer Güzel yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muzaffer Güzel, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Güzel'in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle