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Haber Giriş: 02.08.2020 - 10:06,Son Güncelleme:

Aydın'da başlayıp Muğla'ya kadar ulaşan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

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Aydın'da başlayıp Muğla'ya kadar ulaşan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
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Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan ve Muğla'nın Yatağan ilçesine kadar ulaşan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Akçaova Mahallesi'nde dağlık kesimdeki çam ağaçlarının bulunduğu alanda dün başlayan yangın devam ediyor.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 helikopter, 2 uçak, 59 arazöz, 13 su tankeri, 9 iş makinesi ve 250 işçiyle müdahale ediliyor.

Ekipler, Çine ilçesinde kısmen kontrol altına alınan ancak Yatağan ilçesindeki sarp bölgeye kadar ulaşan yangını söndürmeye çalışıyor.

 

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