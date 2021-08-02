MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAydın'da başladı, Muğla'ya sıçradı! Alevler yolları sardı
GeriGündem Aydın'da başladı, Muğla'ya sıçradı! Alevler yolları sardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 02.08.2021 - 18:47 | Son Güncelleme:

Aydın'da başladı, Muğla'ya sıçradı! Alevler yolları sardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Türkiye'nin birçok ilinde orman yangınları devam ederken bir kötü haber de Aydın'dan geldi. Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyüp, Muğla il sınırlarındaki Kavaklıdere ilçesine de sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, alevler 3 mahalleye giden yolları da kapattığı için takviye olarak gönderilen ekiplerin de bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği bildirildi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında kırsal Başalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 16.00 sıralarında çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılıp, Muğla il sınırındaki Kavaklıdere Mahallesi’ne sıçradı. Alevlere 1 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle de karadan müdahaleye başlandı.

Aydında başladı, Muğlaya sıçradı Alevler yolları sardı



Alevlerin ilerlediği Kavaklıdere’ye bağlı kırsal Harmanbelen Göncüler ve Ortaköy mahallelerinin tahliye edilmesine karar verildi. Alevler 3 mahalleye giden yolları da kapattığı için takviye olarak gönderilen ekiplerin de bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği bildirildi.

Aydında başladı, Muğlaya sıçradı Alevler yolları sardı


Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi