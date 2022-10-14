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Aydın'da avda kaybolan çiftçi, 17 gün sonra ormanda ölü bulundu

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#Aydın#Germencik#Kayıp
Aydında avda kaybolan çiftçi, 17 gün sonra ormanda ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 15:55

Aydın'ın Germencik ilçesinde ava gideceğini söyleyerek evden çıkıp, bir daha haber alınamayan ve arama kurtarma çalışmaları sürdürülen Durmuş Tosun'un (50), 17 gün sonra ormanda cansız bedenine ulaşıldı.

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Germencik'in kırsal Çamköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Durmuş Tosun, 27 Eylül sabahı tüfeğini alarak 'Ava gidiyorum' diyerek, evden çıkıp, otomobiliyle Habibler Mahallesi yakınlarındaki dağa gitti. Eve dönmeyen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Tosun'un yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Tosun için ava gittiği bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

Tosun'un otomobilini dağda bir bölgede bulan jandarma, telefon sinyalinin geldiği bölgede dron ve helikopterle havadan arama yaptı ancak sonuç alınamadı.

Aydında avda kaybolan çiftçi, 17 gün sonra ormanda ölü bulundu

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ÖZEL EKİP BULDU

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT tarafından 10 gün önce 8 kişilik özel ekip kuruldu. Kurulan özel ekip Durmuş Tosun'un kaybolduğu bölgede arama, kurtarma çalışmalarını sıklaştırdı. Ekipler Habibler Mahallesi Yololuk mevkiindeki ormanda arama çalışmalarını devam ettirdi.

Aydında avda kaybolan çiftçi, 17 gün sonra ormanda ölü bulundu

Bugün ormanlık alanda arama çalışması yapan ekipler kayıp Durmuş Tosun'un cansız bedenine ulaştı. Yapılan kontrollerde Tosun'ın vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmadığı belirtildi. Durmuş Tosun'un cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 

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#Aydın#Germencik#Kayıp

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