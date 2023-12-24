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Aydın'da arazi anlaşmazlığı cinayeti

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#Aydın#Cinayet#Polis
Aydında arazi anlaşmazlığı cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 12:17

Aydın'ın Germencik ilçesinde altmış altı yaşındaki Güven G., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı arkadaşı Serhat Yeloğlu'yu (45) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

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Olay, saat 21.30 sıralarında kırsal Ömerbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan Güven G., evindeki pompalı tüfeği alıp, arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önceden husumetli olduğu Serhat Yeloğlu'nun oturduğu kahvehaneye gitti. Güven G., Yeloğlu'na pompalı tüfekle 2 el ateş edip, kaçtı.

Vurulan Yeloğlu yere düşerken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde saçmaların başına ve sırtına isabet ettiği Yeloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Yeloğlu'nun cenazesi Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.(DHA)

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#Aydın#Cinayet#Polis

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