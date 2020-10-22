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AYDIN (İHA)
Haber Giriş: 22.10.2020 - 17:36 | Son Güncelleme:

Aydın’da aranan şahıslar operasyonu: 10 kişi yakalandı

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Aydın’da aranan şahıslar operasyonu: 10 kişi yakalandı
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Aydın’da gün içerisinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda polis ekipleri çeşitli suçlardan araması bulunan 10 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri gün içinde aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında 10 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Aralarında hırsızlık suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.K ve 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.Ü ile birlikte çeşitli suçlardan araması bulunan iki şahıs cezaevine gönderildi.

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