×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aydın'da acı ölüm! Define bulmak için girdi: Zehirlenerek hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Efeler#Kaçak Kazı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2025 09:22

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre define aramak için kaçak kazı yaparken girdiği tünelde mahsur kalan şahıs ekiplerin saatler süren arama çalışmasının ardından ölü olarak bulundu. Öte yandan tünelin dışında bekleyen diğer şahıs ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, iddiaya göre define aramak için kaçak kazı yapan Sezer Ayhan (32), girdiği tünelde hayatını kaybetti.

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Kalfaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sezer Ayhan ve arkadaşı T.Y. (44), iddiaya göre define bulmak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte kaçak kazı yaptı. Açılan dar ve 20 metre uzunluğundaki tünele giren Ayhan’dan, bir süre haber alamayan arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Aydın ve İzmir AFAD, JAK, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, tünel içinde mahsur kalan Ayhan’a ulaşmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 14 saatlik çalışma neticesinde Ayhan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınMerve’nin suçu neMerve’nin suçu neHaberi görüntüle

ELEKTRİK KABLOLARI AYAĞINA DOLANINCA ÇIKAMADI

Ayhan’ın metan gazından etkilediği ve tünelin içinde çektikleri elektrik kablolarının ayağına dolandığı için çıkamadığı öğrenildi. Ayhan'ın cenazesi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, T.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydında acı ölüm Define bulmak için girdi: Zehirlenerek hayatını kaybetti

KAÇAK KAZI YAPAN KİŞİ TUTUKLANDI

Kaçak kazı sırasında metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Sezer Ayhan’la birlikte kazı çalışmasına katılan ve olayın ardından gözaltına alınan T. Y., jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Y., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Gözden KaçmasınO ses benimO ses benimHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Efeler#Kaçak Kazı

BAKMADAN GEÇME!