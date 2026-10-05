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Aydın'da acı olay: Cezaevinden izinli çıktı, tartışmada babasını bıçaklayarak katletti

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#Hayrettin Kuru#Mehmet Kuru#Cezaevi İzni
Aydında acı olay: Cezaevinden izinli çıktı, tartışmada babasını bıçaklayarak katletti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 11:11

Germencik ilçesinde aralarında tartışma çıkan Hayrettin Kuru, 10 yerinden bıçakladığı babası Mehmet Kuru'nun ölümüne neden oldu. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

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Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Germencik ilçesi İstasyon Mahallesi Kervan Sokak'ta meydana geldi. Hayrettin Kuru ile babası Mehmet Kuru arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hayrettin Kuru, babası Mehmet Kuru'yu çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, kaçtı. Mehmet Kuru, kanlar içinde yerde kaldı.

HAYATA VEDA ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Kuru, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 10 bıçak darbesi aldığı öğrenilen Mehmet Kuru, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Bir süre önce hükümlü bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıktığı belirtilen Kuru, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Hayrettin Kuru#Mehmet Kuru#Cezaevi İzni

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