×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aydın'da 7 ayda 55,7 milyon liralık sahte gıda ve taklit ürün ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Gıda Denetimi#Sahte Ürünler
Aydında 7 ayda 55,7 milyon liralık sahte gıda ve taklit ürün ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 13:21

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yılın ilk 7 ayında gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 55,7 milyon lira olan sahte gıda ile taklit marka ürünler yakalandı. Tüketici sağlığını korumaya ve fikri hakları savunmaya yönelik yürütülen çalışmalarda, 13 işletme ile 153 kişi hakkında idari ve adli işlem uygulandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte gıda ve taklit ürünlere yönelik denetim ve operasyonlarını sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak-25 Temmuz tarihleri arasında sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 34 operasyon düzenledi.

Aydında 7 ayda 55,7 milyon liralık sahte gıda ve taklit ürün ele geçirildi

Operasyonlarda 19 bin 355 litre etiketsiz zeytinyağı, 11 bin 952 litre tağşiş sıvı yağ, 3 bin 580 kilogram etiketsiz nar ekşisi, 2 bin 609 kilogram sahte bal, 1293 kilogram etiketsiz kuru incir, 977 kilogram etiketsiz zeytin, 500 kilogram etiketsiz sucuk, 525 kilogram tağşiş salça, 278 kilogram etiketsiz pekmez, 90 kilogram salamura asma yaprağı olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 27 milyon 537 bin 300 TL olan toplam 40 bin 153 kilogram sahte ve tağşiş gıda ile doluma hazır 30 bin 470 teneke ele geçirildi. Operasyonlarda 13 işletme ve 34 kişi hakkında toplam 6 milyon 749 bin 804 TL idari para cezası uygulandı.

Haberin Devamı

Aydında 7 ayda 55,7 milyon liralık sahte gıda ve taklit ürün ele geçirildi

Öte yandan fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına yönelik 1 Ocak-25 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 115 operasyonda ise taklit olduğu değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 177 bin TL olan 4 bin 445 adet çeşitli giyim eşyası, 188 oto yedek parçası ve 7 sarrafiye ürünü olmak üzere toplam 4 bin 761 ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 119 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Aydında 7 ayda 55,7 milyon liralık sahte gıda ve taklit ürün ele geçirildi

Gözden KaçmasınTrafik kazasında ölen Gofret için tazminat kararı Köpeğimi kaybettim ama mücadelem sonuç verdiTrafik kazasında ölen 'Gofret' için tazminat kararı! 'Köpeğimi kaybettim ama mücadelem sonuç verdi'Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Gıda Denetimi#Sahte Ürünler

BAKMADAN GEÇME!