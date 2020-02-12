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AA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 15:02,Son Güncelleme:/

Aydın'da 64 düzensiz göçmen yakalandı

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Aydın'da 64 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 64 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası açıklarında lastik botta düzensiz göçmen ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. 

Lastik bottaki 62'si Suriye, 2'si Yemen uyruklu 64 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya getirildi.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine gönderildi.

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