Aydın'da, 5 saatlik yangında 45 hektar makilik kül oldu

Didim'in kırsal Yalıköy Mahallesi Kırıkiçi mevkisindeki makilik alanda, dün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 11 arazöz ve 1 helikopter ile 50 orman işçisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlerin tarım arazilerine doğru ilerlemesi ise endişeye neden oldu. Yangının ilerlemesinin önüne geçmek için bölgeye dozerler gönderildi. Havadan ve karadan müdahale ile alevler, 5 saatte güçlükle söndürülürken, 45 hektar makilik alan küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma soruşturma başlattı.