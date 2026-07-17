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Aydın'da 5 ayrı noktada tarım arazisi yangını! 4'ü söndürüldü, 1 yangına müdahale sürüyor

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#Aydın#Söke#Tarım Arazisi
Aydında 5 ayrı noktada tarım arazisi yangını 4ü söndürüldü, 1 yangına müdahale sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 15:29

Aydın'ın Söke ilçesinde 5 ayrı noktada çıkan tarım arazisi yangınlarından 4'ü söndürüldü. Zeytinlikte çıkan yangına ise havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Söke ilçesine bağlı Nalbantlar, Çalıköy ve Karacahayıt mahalleleri yakınlarındaki 5 ayrı tarım arazisinde saat 11.30 sıralarında yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle çıkan 5 yangından 4'ü kısa sürede söndürüldü.

Aydında 5 ayrı noktada tarım arazisi yangını 4ü söndürüldü, 1 yangına müdahale sürüyor

Soğutma çalışmaları sürerken, zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde devam eden yangına 4 uçak, 6 helikopter ile havadan 15 arazöz, 5 su tankeri ve dozer ile karadan müdahale sürüyor.
Aydında 5 ayrı noktada tarım arazisi yangını 4ü söndürüldü, 1 yangına müdahale sürüyor

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#Aydın#Söke#Tarım Arazisi

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