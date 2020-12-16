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AA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 22:27 | Son Güncelleme:

Aydın'da 5,5 kilogram esrar ele geçirildi

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Aydın'da 5,5 kilogram esrar ele geçirildi
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bidonlara gizlenmiş 5,5 kilogram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Aydoğdu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler yaptıkları aramada, çok sayıda bidonun içerisine gizlenmiş 5,5 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla B.T. (41) gözaltına alındı.

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