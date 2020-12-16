Aydın'da 5,5 kilogram esrar ele geçirildi

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Aydoğdu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.



Ekipler yaptıkları aramada, çok sayıda bidonun içerisine gizlenmiş 5,5 kilogram kubar esrar ele geçirdi.



Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla B.T. (41) gözaltına alındı.