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Aydın'da 4 gündür kayıptı! Denizde boynuna taş bağlı cansız bedeni bulundu

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#Aydın #Kuşadası#Kayıp
Aydında 4 gündür kayıptı Denizde boynuna taş bağlı cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 11:10

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4 gündür kayıp olan belediye çalışanı Bayram Ali Koç'un (55) denizde boynuna taş bağlı cansız bedeni bulundu.

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Kuşadası ilçesinde yaşayan Kuşadası Belediyesi çalışanı, 3 çocuk babası Bayram Ali Koç'tan bir süredir haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Ailesine cep telefonundan, "Beni bulmak isterseniz denizin dibine bakın" diye sesli mesaj gönderdiği belirtilen Koç'u aramak için çalışma başlatıldı. Dün akşam saatlerinde Kuşadası Adakule yakınlarında dalış yapan amatör dalgıç, denizin dibinde boynuna taş bağlı bir erkek cesediyle karşılaştı. Dalgıç, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Ekipler, yapılan çalışmayla cesede ulaşıp, sudan çıkardı.

Cesedin 26 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan Bayram Ali Koç'a ait olduğu belirlendi. Koç'un cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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#Aydın #Kuşadası#Kayıp

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