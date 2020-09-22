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AA
Haber Giriş: 22.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aydın'da 4 gündür kayıp olan kişi aranıyor

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Aydın'da 4 gündür kayıp olan kişi aranıyor
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Aydın'ın Germencik ilçesinde 4 gündür haber alınamayan kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde çalıştığı öğrenilen Ömer Kuru (48), bir süre önce izinli olarak Dağkaraağaç Mahallesi'ndeki ailesinin yanına geldi.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen ve 4 gün önce evden ayrılan Kuru, uzun süre eve dönmeyince ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine arama başlatan ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Aydında 4 gündür kayıp olan kişi aranıyor
Ömer Kuru

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