×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aydın'da 4 ay önce bulunmuştu! 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu bölge sit alanı ilan edildi

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Kaya Resimleri#Sit Alanı
Aydında 4 ay önce bulunmuştu 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu bölge sit alanı ilan edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2025 09:40

Aydın ve Muğla arasında uzanan Beşparmak Dağları'nın (Latmos) Koçarlı ilçesi sınırında, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından yaklaşık 4 ay önce 8 bin yıllık olduğu değerlendirilen kaya resimleri bulundu. Yapılan çalışmalar sonrasında alan, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından ‘sit alanı’ olarak ilan edildi.

Haberin Devamı

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, mart ayında Aydın ve Muğla arasında uzanan Beşparmak Dağları'nın Koçarlı ilçesi sınırında saha araştırmasına çıktı. Bu sırada grup, Beşparmak Dağları'nın kuzeyinde, diğer kaya resimlerine uzak bir alanda farklı resimlere rastladı.

Aydında 4 ay önce bulunmuştu 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu bölge sit alanı ilan edildi

Kaya resimlerini fotoğraflayıp, kayıt altına alan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, daha sonra durumu Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na bildirdi. Yapılan çalışmanın ardından 8 bin yıllık olduğu değerlendirilen kaya resimleri ile demirci işlikleri, seramik buluntuları ve yapı kalıntılarının da bulunduğu alan birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.
Aydında 4 ay önce bulunmuştu 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu bölge sit alanı ilan edildi

Haberin Devamı

"LATMOS'UN TARİHİNE IŞIK TUTACAK"

Latmos'taki kaya resimlerinin genelde Tekerlek Dağı'nın çevresinde yoğunlaştığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Yapılan araştırmalarda önce Sağlık köyü sonra da Madran Dağları'nda yeni kaya resimleri bulunmuştu. Son olarak da dağın merkezine hayli uzaklıkta 3'üncü bir kaya resmi daha tespit edildi. Bu durum kaya resimlerinin daha geniş bir coğrafyaya yayılmış olduğunu gösteriyor. İleride Latmos'un geçmiş tarihine ışık tutacak kaya resimlerinin araştırılması, korunması ve ülkemizin tanıtımına kazandırılması için bütüncül bir koruma şart. Bölgede daha keşfedilmeyi bekleyen birçok kaya resminin olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Aydında 4 ay önce bulunmuştu 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu bölge sit alanı ilan edildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Kaya Resimleri#Sit Alanı

BAKMADAN GEÇME!