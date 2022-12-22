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Aydın'da 262 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi: 4 gözaltı

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#Aydın#Kaçak İçki #Sahte İçki
Aydında 262 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi: 4 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 10:51

Aydın'ın Didim ve Çine ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 262 litre kaçak ve içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi Didim ve Çine ilçelerinde kaçak ve sahte içki satışına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen 4 adrese, dün akşam saatlerinde baskın yapıldı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; sahte ve kaçak olduğu belirlenen 230 litre şarap, 30 litre rakı, 2 litre viski, 4 şişe anason yağı, 10 litre etil alkol, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 46 doluma hazır farklı ebatlarda boş içki şişesi ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

 

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#Aydın#Kaçak İçki #Sahte İçki

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