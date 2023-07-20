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Aydın'da 21 mahallede 'şap' karantinası

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#Aydın#Şap Hastalığı#Karantina
Aydında 21 mahallede şap karantinası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 17:32

Aydın'ın Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde toplam 21 kırsal mahalle, bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine hayvan hareketliliği yasaklanarak, karantinaya alındı. Veterinerler büyükbaş hayvanları aşılama çalışmalarına başladı.

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Nazilli ve Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallerde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine çalışma başlattı. Nazilli'ye bağlı Kozdere, Demirciler, Kestel, Yalınkuyu, Güzelköy, Durasallı, Bereketli, Hamzallı ve Pirlibey ile Kuyucak'a bağlı Çobanisa, Pamukören, Yöre, Beşeylül, Pamucak, İğdecik, Kayran, Horsunlu, Azizabat, Başaran, Karapınar, Çamdibi olmak üzere 21 mahallede büyükbaş hayvan giriş, çıkışları yasaklanarak karantinaya alındı.

Nazilli ve Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri bünyesindeki veterinerler ise adı geçen kırsal mahallelerde bulunan besihanelerde ve hayvan damlarında bulunan büyükbaş hayvanları aşılama çalışmalarına başladı.

Karantina altına alınan mahallerdeki tüm büyükbaş hayvanların aşılamalarının yapılacağı bildirildi. 

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#Aydın#Şap Hastalığı#Karantina