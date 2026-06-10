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Aydın’da 140 milyonluk yatırım! Zeytindalı Bulvarı Kızılçay Köprüsü ve bağlantı yolu 20 Temmuz’da hizmete girecek

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#Aydın#Zeytindalı Bulvarı#Özlem Çerçioğlu
Aydın’da 140 milyonluk yatırım Zeytindalı Bulvarı Kızılçay Köprüsü ve bağlantı yolu 20 Temmuz’da hizmete girecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 09:36

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 140 milyon liralık Kızılçay Köprüsü ve bağlantı yolu projesinin, 20 Temmuz'da Aydınlıların hizmetine sunulacağını açıkladı. Yeni yol özellikle bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltacak ve Aydın Şehir Hastanesi'ne alternatif bir güzergah oluşturacak.

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Başkan Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile kent ulaşımını rahatlatacak olan Zeytindalı Bulvarı Kızılçay Köprüsü ve bağlantı yolu projesinin 20 Temmuz'da tamamlanarak hizmete açılacağını duyurdu.

Aydın’da 140 milyonluk yatırım Zeytindalı Bulvarı Kızılçay Köprüsü ve bağlantı yolu 20 Temmuz’da hizmete girecek

TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALACAK

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Aydın Şehir Hastanesi'ne alternatif bir güzergah oluşturulacağını belirten Başkan Çerçioğlu, yeni yolun özellikle bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltacağını söyledi. Yapımının yüzde 60'lık bölümünün tamamlandığını belirten Çerçioğlu, yeni köprü ile Kuzey Çevre Yolu'nun ilk bağlantı noktasının da hayata geçirilmiş olacağını söyledi.

Aydın’da 140 milyonluk yatırım Zeytindalı Bulvarı Kızılçay Köprüsü ve bağlantı yolu 20 Temmuz’da hizmete girecek

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140 MİLYONLUK YATIRIM

Vatandaşlara hitap eden Başkan Çerçioğlu, "Hizmetle büyüyen Aydın'ımıza dev bir yatırım daha kazandırıyoruz. Maliyeti 140 milyon lira olan Zeytindalı Bulvarı Kızılçay Köprüsü ve bağlantı yolu projemizle Şehir Hastanemize alternatif bir ulaşım hattı oluşturuyor, kentimizin trafik yükünü hafifletiyoruz. 20 Temmuz'da hizmete açacağımız projemiz şimdiden Aydın'ımıza hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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#Aydın#Zeytindalı Bulvarı#Özlem Çerçioğlu

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