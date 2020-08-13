Aydın'da 1204 şişe 'etil alkol' ele geçirildi

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki iş yerlerini denetledi. Çamlık Mahallesi'nde yapılan denetim sırasında, bir tekel markette 1 litrelik toplam 1204 şişe etil alkol ele geçirildi. Etil alkollere el konulurken, market sahibi A.T.’ye ise 5607 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi.