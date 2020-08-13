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Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA)
Haber Giriş: 13.08.2020 - 01:58,Son Güncelleme:

Aydın'da 1204 şişe 'etil alkol' ele geçirildi

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Aydın'da 1204 şişe 'etil alkol' ele geçirildi
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Aydın'ın Didim ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimde bir tekel markette 1204 şişe etil alkol ele geçirildi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki iş yerlerini denetledi. Çamlık Mahallesi'nde yapılan denetim sırasında, bir tekel markette 1 litrelik toplam 1204 şişe etil alkol ele geçirildi. Etil alkollere el konulurken, market sahibi A.T.’ye ise 5607 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi.

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