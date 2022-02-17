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Aydın'da 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

#Aydın#Zehirlenme#Öğrenci
Aydında 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Taşımalı eğitim veren Karpuzlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğle yemeği yiyen öğrencilerden 12'sinde karın ağrısı şikayeti başladı. Öğrenciler, şikayetlerinin ardından Karpuzlu ve Çine'deki hastanelere kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören 12 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edilecekleri öğrenildi. Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin yediği yemeklerden aldıkları numuneleri, incelenmesi için yetkililere teslim etti.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, "Konuyla yakından ilgilendik. Aynı yemekten o bölgede 5 bin 500 öğrenciye dağıtılıyor. Sadece 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Çoğu ayakta tedavi oldu. Yemekten mi yoksa başka bir şeyden mi olduğu yapılan araştırma sonrası ortaya çıkacak" dedi.

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#Aydın#Zehirlenme#Öğrenci

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