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DHA
Haber Giriş: 21.03.2020 - 10:39,Son Güncelleme:/

Aydın'da 1 çocuk annesi kadın hayatına son verdi

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Aydın'da 1 çocuk annesi kadın hayatına son verdi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evli ve 1 çocuk annesi Elif P. (32), ormanlık alanda tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Kuşadası'nda dün saat 16.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alana giden Elif P., yanında getirdiği tabanca ile intihar etti.

Silah sesini duyup, bölgeye giden mahalleli, Elif P.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Elif P.'nin öldüğü belirlendi.

İncelemenin ardından cansız bedeni morga kaldırılan Elif P.'nin intihar nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

 

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