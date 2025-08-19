Aydın’a sandığı koyalım

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın’da Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde özetle şunları kaydetti:

“Bir siyasi kapkaç olayıyla karşı karşıyayız. Maalesef bir tek belediye kazanamadığı Ege’de bir kapkaççıyı baş tacı eden bir acizlikle karşı karşıyayız.

BÜYÜK BİR SALDIRI BAŞLATILDI

‘Sivas’ın ötesine gidemiyorsun’ diye zamanında CHP’ye laf eden Adalet ve Kalkınma Partisi, Ege’de il ve büyükşehir belediyesi olmaksızın kaldı. O günden sonra bütün belediyelerimiz üzerine, bir büyük kumpas, bir büyük saldırı başlatıldı.

Ey Tayyip Erdoğan, sen belediye başkanlarıma iftira için onlarca cilt cilt iddianameler hazırlatırken, ben onlara teslim olmadım, biz teslim olmadık, arkadaşlarımız teslim olmadı. Ama sen kazanamadığın bir belediyeyi almak için, hakkında 3 klasör dosya hazırlattığın birisinin yakasına rozet takmaya tenezzül ettin.

Haberin Devamı

Önüne konulan kalın bir soruşturma dosyasıyla ‘Ya hapse tıkıl, ya partime katıl’ söylemine teslim olana, kocasının şirketi için pazarlık yapana, batık şirketi AK Parti’ye geçince borsada coşana bir tane lafım var. Yazıklar olsun. Hasta haliyle hapiste yatan Murat Çalık’tan, evladından koparılıp hücreye atılan Oya Tekin’den, Kadriyelerden, Eliflerden, Pınarlardan hiç mi utanmadın. Bir tanesi burada Afyonkarahisar Başkanım, 38 kadın belediye başkanından hiç mi utanmadın.

Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu geçtiğimiz hafta AK Parti’ye geçmişti.

BİZ DE SENİN PEŞİNDE OLACAĞIZ

Sen korktuğun için kaçtın ama bundan sonra hayatın boyunca kaçtığın için korkmaya devam edeceksin. Biz de senin peşinde olacağız. Aydın’ı hırsızlayan Erdoğan’a sesleniyorum. 20 yıldır Aydın’ı kazanamadın, bir daha da kazanamayacaksın. Meclis üyelerimiz, 10 belediye başkanımız dimdik ayaktadır. Bu süreçte Aydın’da belediye meclis çoğunluğu CHP’dedir. Seçim sonuçları ortadadır. Aydın’ın iktidarı Cumhuriyet Halk Partisi’dir.

Haberin Devamı

AYDIN’A SANDIĞI KOYALIM

Ben buradan Erdoğan’a bir çağrı yapıyorum. Cesaretin varsa ister burada alınacak kararla belediye meclisini ve tüm yedekleri boşaltarak ister birlikte alacağımız kararla mecliste gereğini yaparak hodri meydan Aydın seçimlerini yenileyelim. Hodri meydan. AK Parti’nin bu sözde transferle siyasi yankesicilikle güç topladığını iddia edenlere hodri meydan. Aydın’a sandığı koyalım.”