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Aydın ve Muğla emniyetinden FETÖ operasyonu: 8 FETÖ üyesi ile 7 organizatör göz altına alındı

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#Muğla#Aydın#FETÖ
Aydın ve Muğla emniyetinden FETÖ operasyonu: 8 FETÖ üyesi ile 7 organizatör göz altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 00:37

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Fethiye Grup Amirliği ekipleri, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Didim ve Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı çalışma sonucunda FETÖ/PDY üyesi olmaktan işlem yapılan ve yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan biri çocuk, 8 şüpheli ve bir organizatör yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre; Muğla ve Aydın İl Emniyet KOM Şube Müdürlükleri ile Söke ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM grup amirliği ile Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın çalışmaları sonucunda Didim limanı güneyinden isimsiz bir fiber tekne içerisinde bir çocuk, 8 FETÖ/PDY üyesi yakalandı.

Yakalananlar içerisinde biri çocuk, 8'i FETÖ/PDY üyeliğinden ihraç polis memuru ve komiser olmak üzere A.K (35), A.D (52), F.S (37), B.S (34) Z.S.S (10) S.D (42), M.B.C (34), İ.O (39), M.H.T (52) ile bunlara yardım eden 5 adet kapkaç, yağma ve hırsızlık gibi suç kaydı bulunan A.H.Ç.(38) gözaltına alındı. Organizatör olduğu tespit edilen A.H.Ç göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"FETÖ ÜYELERİNE YARDIM EDEN ŞAHISLAR YAKALANDI"

Olayla ilgili olarak Didim, Söke ve Fethiye İlçe Emniyet müdürlüklerinin çalışma ve takiplerine istinaden olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 3 araç tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde ise B.Ç (33), T.E (39), İ.İ (41) T.D (32) E.S(33) M.Ö (34) ile hırsızlık suçlarından 2 adet aranması olan H.K (28) Söke’de yakalandı. 7 Şüpheli ise işlemlerinin ardından Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Göz altına alınan şüphelilerden Z.S.S(10) hariç, tüm şüphelilerin FETÖ/PDY Terör örgütüne üye olmak suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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